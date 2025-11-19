В Кыргызстане задержали гражданина, подозреваемого в распространении призывов к массовым беспорядкам через социальные сети. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержан 45-летний А.Д.С., который вел страницы под ником predator4407 в Instagram и Threads. Проверка установила, что он поддерживал связь с деструктивными группами за пределами страны и по их указанию публиковал материалы с призывами к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти.

Фото ГКНБ. Мужчину, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам, задержали в Кыргызстане

Кроме того, установлено, что мужчина создал более 20 фейковых аккаунтов и намеренно оставлял провокационные комментарии под новостями в соцсетях, пытаясь манипулировать общественным мнением.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Открытый призыв к насильственному захвату власти». А.Д.С. водворен в следственный изолятор.

Следствие продолжает устанавливать других участников деструктивной группы.

Спецслужбы напоминают, что призывы к общественной нестабильности и использование фейковых аккаунтов для распространения ложной информации влекут уголовную ответственность.