16:42
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Происшествия

Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве

Жительница Бишкека Хабиби Уланова сообщила на своей странице в соцсетях, что бывшего полномочного представителя правительства в Чуйской области Мирбека Миярова на основании ее заявления вызвали в милицию для следственных мероприятий.

Она заявила, что ранее состояла с Мирбеком Мияровым в брачных отношениях. В соцсетях женщина также написала, что у нее от чиновника есть ребенок, который серьезно болен. Она обвиняла экс-чиновника в том, что он не помогает больному ребенку.

из интернета
Фото из интернета. Мирбек Мияров

Правоохранительные органы начали доследственную проверку и материалы в дальнейшем были переданы в Октябрьское РУВД для рассмотрения по территориальности.

Следственная служба РУВД возбудила уголовное дело по статье 176 (двоеженство и многоженство) УК КР.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/354488/
просмотров: 5471
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области прошел пеший марш под девизом «Мы против насилия»
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве
В Чуйской области задержан подозреваемый в ряде мошенничеств
Камчыбек Ташиев рассказал о приватизированных объектах, возвращенных государству
В Кеминском районе заложена капсула для строительства родильного дома
Государству возвращен земельный участок стоимостью более 40 миллионов сомов
В Чуйской области задержан подозреваемый в скотокрадстве
В селе Гавриловка Чуйской области появится новый парк
В Чуйской области начали приводить объекты в порядок по дизайн-коду
В Чуйской области задержана женщина по подозрению в убийстве своих детей
Популярные новости
Два землетрясения зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и&nbsp;наркологии водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Чиновника задержали по&nbsp;делу о&nbsp;хищении 12&nbsp;миллионов сомов при ремонте канала Чиновника задержали по делу о хищении 12 миллионов сомов при ремонте канала
Приостановлена работа предприятия по&nbsp;производству пенопласта в&nbsp;селе Лебединовка Приостановлена работа предприятия по производству пенопласта в селе Лебединовка
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
16:36
Жители обеспокоены предстоящей добычей золота на озере Кызыл-Кол в Чычкане Жители обеспокоены предстоящей добычей золота на озере...
16:30
В Кыргызстане упорядочат работу технологических парков
15:53
В Кыргызстане утвердили порядок определения стоимости услуг по захоронению
15:00
Кабмин изменил правила определения сроков учебного года в вузах и колледжах
14:44
Как удержать кыргызстанцев дома: кабмин разработал план занятости до 2030 года