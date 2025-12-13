Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве

Жительница Бишкека Хабиби Уланова сообщила на своей странице в соцсетях, что бывшего полномочного представителя правительства в Чуйской области Мирбека Миярова на основании ее заявления вызвали в милицию для следственных мероприятий.

Она заявила, что ранее состояла с Мирбеком Мияровым в брачных отношениях. В соцсетях женщина также написала, что у нее от чиновника есть ребенок, который серьезно болен. Она обвиняла экс-чиновника в том, что он не помогает больному ребенку.

Фото из интернета. Мирбек Мияров

Правоохранительные органы начали доследственную проверку и материалы в дальнейшем были переданы в Октябрьское РУВД для рассмотрения по территориальности.

Следственная служба РУВД возбудила уголовное дело по статье 176 (двоеженство и многоженство) УК КР.