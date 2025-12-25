В части Бишкека отключили питьевую воду

В столичных жилмассивах «Арча-Бешик» и «Селекция» прекратили подачу питьевой воды с 10.00 до 24.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Район отключения — южная часть жилмассива «Арча-Бешик», а также жилмассив «Селекция»:

улицы Семетей;

Садырбаева;

Жайыла Баатыра;

Селекционная;

Арча-Бешик;

Куюкова;

трасса в село Джал.

Фото пресс-службы мэрии

Отключение водоснабжения связано с аварийными работами на трубопроводе Д-1000 миллиметров.

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.