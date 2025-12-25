13:08
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Происшествия

Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана

Сотрудники ГКНБ задержали президента Федерации кок-бору Кыргызстана по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в спецслужбе.

По их данным, гражданин Кыргызстана «Дж.Р.М.», прикрываясь якобы имеющимися связями в органах национальной безопасности, под предлогом защиты от возможных проверок получил от руководителя одного из ОсОО в общей сложности $390 тысяч.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Задержан президент Федерации кок-бору

Отмечается, что подозреваемый ссылался на свое влияние и обещал содействие в предотвращении проверочных мероприятий со стороны ГКНБ.

22 декабря 2025 года в рамках уголовного дела по статье 209 часть 4 пункт 1 Уголовного кодекса RH («Мошенничество») «Дж.Р.М.» был задержан и водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

По предварительным данным, речь может идти о Рамисе Джунусалиеве. Он был избран президентом Федерации кок-бору Кыргызстана в октябре 2023 года. 
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/355987/
просмотров: 3347
Версия для печати
Материалы по теме
В Кызыл-Кие задержали мужчину с долгом по алиментам почти полмиллиона сомов
Глава ГКНБ призвал силовиков не фабриковать уголовные дела
В Чуйской области открыли центр отдыха ГКНБ «Кызыл-Белес»
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
$180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Глава кабинета министров Кыргызстана поздравил сотрудников ГКНБ с праздником
Активисты призывают провести независимую экспертизу публикаций Айбека Тенизбая
Альпинист Эдуард Кубатов встретился с курсантами Академии ГКНБ
ГКНБ вмешался — уголь подешевел: итоги рейда в Нарынской области
На окраине Балыкчи обнаружен тайник с огнестрельным оружием
Популярные новости
Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров
$180 тысяч за&nbsp;&laquo;отмазку&raquo;: ГКНБ поймал коррупционеров с&nbsp;деньгами и&nbsp;наркотиками $180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены
Рейды в&nbsp;Бишкеке: более 20&nbsp;человек отправлены в&nbsp;спецприемник за&nbsp;выходные Рейды в Бишкеке: более 20 человек отправлены в спецприемник за выходные
Бизнес
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
25 декабря, четверг
13:00
Президент КР пообещал предоставить бизнесу значительные послабления Президент КР пообещал предоставить бизнесу значительные...
12:50
Садыр Жапаров заявил о жестких мерах против коррумпированных судей
12:43
Президент онлайн открыл ряд промышленных и социальных объектов в Кыргызстане
12:37
Мошенничество в Кыргызстане стало одной из самых опасных угроз для общества
12:35
Садыр Жапаров сравнил смертность в ДТП с войной и пообещал жесткие меры