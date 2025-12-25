Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана

Сотрудники ГКНБ задержали президента Федерации кок-бору Кыргызстана по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в спецслужбе.

По их данным, гражданин Кыргызстана «Дж.Р.М.», прикрываясь якобы имеющимися связями в органах национальной безопасности, под предлогом защиты от возможных проверок получил от руководителя одного из ОсОО в общей сложности $390 тысяч.

Фото ГКНБ. Задержан президент Федерации кок-бору

Отмечается, что подозреваемый ссылался на свое влияние и обещал содействие в предотвращении проверочных мероприятий со стороны ГКНБ.

22 декабря 2025 года в рамках уголовного дела по статье 209 часть 4 пункт 1 Уголовного кодекса RH («Мошенничество») «Дж.Р.М.» был задержан и водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

По предварительным данным, речь может идти о Рамисе Джунусалиеве. Он был избран президентом Федерации кок-бору Кыргызстана в октябре 2023 года.