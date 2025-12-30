В Узбекистан вернули партию мяса птицы из-за антибиотиков

На складе временного хранения госпредприятия «ТИ Кант» при ветеринарном контроле выявлена партия мяса птицы, не соответствующая требованиям безопасности Евразийского экономического союза.

Продукция импортирована от ООО FAYZ PARRANDA (Узбекистан) в адрес ООО «ТТ.Топ.Трейд» (Бишкек). Об этом сообщает Минводсельпром.

По результатам исследований, проведенных аккредитованной лабораторией в соответствии с ГОСТом, в образцах мяса обнаружено превышение допустимого уровня одного из ветеринарных препаратов из группы антибиотиков.

Исследования выполнены лабораторией, включенной в Единый реестр аккредитованных лабораторий государств — членов ЕАЭС, что подтверждает достоверность полученных результатов.

В связи с выявленным нарушением ветеринарно-санитарных требований и в соответствии с решением комиссии Таможенного союза № 317 принято решение о возврате партии мяса птицы отправителю. Возврат продукции осуществляется на основании ветеринарного сертификата № UZ 0000336 от 11 декабря 2025 года.

Контроль за импортируемой продукцией продолжается с целью защиты здоровья населения и обеспечения безопасности пищевых продуктов.