Происшествия

За антиобщественное поведение учеников в Таласе уволили директора школы

За антиобщественное поведение учеников в Таласе уволили директора школы и сотрудника милиции. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 29 декабря в целях профилактики конфликтов и противоправных проявлений среди учащихся общеобразовательных учреждений по инициативе ГКНБ с участием руководителей областных и районных администраций, правоохранительных органов, заведующих районными и городскими отделами образования, а также всех директоров школ Таласской области проведено собрание.

ГКНБ
Фото ГКНБ
Отмечается, что ГКНБ проводит доследственную проверку по факту антиобщественного поведения несовершеннолетних учащихся седьмых классов средних образовательных учреждений в Таласе, который получил распространение в социальных сетях.

Установлено, что со стороны ответственных государственных органов работа по профилактике правонарушений и проступков среди несовершеннолетних проводится на недостаточном уровне и не выполняются требования по нравственному и духовному воспитанию подрастающего поколения.

В связи с этим госкомитет вынес постановление об устранении причин и условий, способствующих совершению противоправных действий несовершеннолетними, их повторяемости, а также последующему общественному резонансу и негативным социальным последствиям.

В рамках исполнения постановления от занимаемых должностей освобождены директор средней школы № 5 и заместитель начальника ГОВД Таласа, применены меры дисциплинарного характера в отношении руководителя городского отдела образования, социального педагога учебного заведения, а также объявлены выговоры четырем сотрудникам органов внутренних дел.

Несовершеннолетние, допустившие противоправное поведение, поставлены на профилактический учет, на их родителей наложены штрафы в соответствии с требованиями законодательства.

О самом инциденте с участием школьников в ГКНБ не уточняют.

На встрече также рассмотрены следующие актуальные проблемы:

— раннее выявление подростков, склонных к противоправному поведению;

— повышение персональной ответственности руководителей образовательных учреждений;

— усиление взаимодействия между органами образования и внутренних дел;

— профилактика буллинга, насилия и агрессивного поведения в школьной среде;

— формирование безопасной и благоприятной образовательной среды.
