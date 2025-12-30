21:42
Происшествия

В Манасе государству возвращен участок стоимостью более 150 миллионов сомов

В 2001 году мэрия Джалал-Абада (ныне Манаса) незаконно передала в частную собственность земельный участок площадью 36 тысяч 128 квадратных метров. Об этом, как сообщили в прокуратуре города, стало известно по результатам проверки соблюдения земельного законодательства.

Надзорный орган подал исковое заявление в суд о признании незаконными постановлений муниципалитета Джалал-Абада № 188 и 189 от 18 мая 2001-го о передаче земли в частную собственность гражданам Ж.С. и С.Б.

По итогам рассмотрения иска земельный участок, оцененный в 151 миллион сомов, возвращен государству.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/356672/
