Происшествия

В Бишкеке разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

В Бишкеке объявлена в розыск Мадина Нурбекова, 2011 года рождения, ученица 9 класса средней школы № 102. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

По данным милиции, с заявлением в Ленинское РУВД 29 декабря 2025 года обратился отец несовершеннолетней. Он сообщил, что около 11.30 после занятий девочка вышла из школы и до настоящего времени домой не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

ГУВД
Фото ГУВД

Факт зарегистрирован в автоматизированной информационной системе ЖУИ УВД Ленинского района.

Приметы разыскиваемой:

  • худощавого телосложения;
  • рост 155–160 сантиметра;
  • волосы темно-русые (каштановые);
  • национальность — кыргызка.

Была одета: школьная форма — черные брюки, белая рубашка, черные ботинки.
Особых примет не имеет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Мадины Нурбековой, просят незамедлительно сообщить в Ленинское РУВД по телефонам: (0312) 35 29 47, 35 12 70, +996 705 30 77 03, 0551 08 83 30, 0224 21 43 46, либо по номеру 102.

Правоохранительные органы просят граждан оказать содействие в поисках.
