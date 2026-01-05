Распивал спиртное. Сотрудника муниципальной инспекции Бишкека уволили

Сотрудника муниципальной инспекции Бишкека уволили за нарушение норм профессиональной этики.
«Мы должны освободить вас от занимаемой должности, вам придется освободить место — был огромный резонанс, — заявил на совещании начальник инспекции Мирлан Таалайбеков. — Именно такие работники, как вы, подрывают авторитет и имидж всей службы».
По его словам, сотрудники службы работают «днем и ночью» над ликвидацией стихийной торговли, благоустройством, правопорядком и так далее, в то время как один показал службу в плохом свете всему городу.
Ранее в соцсетях появилось видео, как двое мужчин, открыв багажник машины, пьют напитки, мусорят и справляют нужду.