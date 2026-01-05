13:25
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

Распивал спиртное. Сотрудника муниципальной инспекции Бишкека уволили

Сотрудника муниципальной инспекции Бишкека уволили за нарушение норм профессиональной этики.

«Мы должны освободить вас от занимаемой должности, вам придется освободить место — был огромный резонанс, — заявил на совещании начальник инспекции Мирлан Таалайбеков. — Именно такие работники, как вы, подрывают авторитет и имидж всей службы».

По его словам, сотрудники службы работают «днем и ночью» над ликвидацией стихийной торговли, благоустройством, правопорядком и так далее, в то время как один показал службу в плохом свете всему городу.

«Вы сели за руль в нетрезвом состоянии, справляете нужду в неположенном месте. Вы госслужащий и должны быть примером для всех граждан. Вчера мы вас с утра ждали, но не дождались до ночи. Сотрудники правоохранительных органов вас ищут. Вам самому не стыдно, перед своими же коллегами?» — возмутился Мирлан Таалайбеков.

Ранее в соцсетях появилось видео, как двое мужчин, открыв багажник машины, пьют напитки, мусорят и справляют нужду.
