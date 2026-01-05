13:26
Происшествия

Суицид солдата в Джалал-Абадской области. Подробности от ГСИН

В пресс-службе ГСИН прокомментировали 24.kg cуицид солдата в Джалал-Абадской области.

По их данным, сегодня примерно в 15.25 военнослужащий А.А.Н., 2007 года рождения, проходивший срочную службу в 5-м батальоне охраны в селе Бай-Мундуз Базар-Коргонского района, находился на посту в исправительном учреждении № 10 ГСИН. По неустановленным причинам он произвел выстрел в себя из своего табельного оружия. От полученного ранения скончался на месте.

На место происшествия выехали заместитель председателя ГСИН — начальник департамента охраны и конвоирования полковник Курманбек Сокеев и руководители соответствующих служб для организации оперативно-следственных мероприятий. Кроме того, туда прибыли представители РОВД Базар-Коргонского района и Военной прокуратуры Джалал-Абадского гарнизона.

По факту следственно-оперативная группа собрала необходимые материалы. Военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона проводит досудебные процессуальные мероприятия.
