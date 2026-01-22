Убийство генерала. В России узбекистанца приговорили к пожизненному заключению

Тридцатилетнего гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова Военный суд Москвы признал виновным в теракте, в результате которого погибли два человека, и незаконном обороте взрывчатки и приговорил к пожизненному заключению.

Фото ТАСС. Ахмаджон Курбонов

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину в совершении теракта, когда погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ему также назначен штраф в размере 1 миллиона рублей.

Другие фигуранты дела получили до 25 лет отбывания в колонии.

Уроженцу Азербайджана Роберту Сафаряну, доставившему взрывчатку, назначили 25 лет колонии строгого режима, первые девять лет он проведет в тюрьме. Уроженцам Ингушетии Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву, сдавшим исполнителю жилье, — 22 года (первые восемь лет в тюрьме) и 18 лет (первые шесть лет в тюрьме) соответственно, а также штраф в размере 200 тысяч рублей.

Как установило следствие, уроженец Узбекистана, почти не говорящий на русском языке, сначала отправился из Ташкента в Баку, а после в Астану, откуда уже выехал в Москву. В столице через криптомат он получил еще 431 тысячу рублей. Всего, по подсчетам Следственного комитета России, на организацию теракта ушло около 842 тысяч рублей.

Напомним, утром 17 декабря 2024 года в Москве на Рязанском проспекте приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. При взрыве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Также погиб его водитель.