11:49
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

В Чуйской области задержан мужчина, систематически истязавший собственную мать

В Чуйской области задержали 48-летнего жителя Сокулукского района, подозреваемого в истязании своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По ее данным, 3 января в милицию обратилась 67-летняя жительница района. Женщина заявила, что ее сын в состоянии алкогольного опьянения регулярно применяет к ней физическое и психологическое насилие.

Потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно заключению специалистов, женщине причинен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство.

Возбуждено уголовное дело по статье 138 «Истязание» УК КР.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области
Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

ГУВД Чуйской области подчеркивает: семейное насилие находится под особым контролем правоохранительных органов и всегда получает правовую оценку. За физическое и психологическое насилие предусмотрена уголовная ответственность.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/358845/
просмотров: 660
Версия для печати
Материалы по теме
Защита на бумаге: почему охранные ордера не спасают жертв семейного насилия
Суд оштрафовал женщину за пощечину бывшему мужу. Что здесь не так
Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева
В Бишкеке проверяют состоящие на учете семьи в связи с фактами домашнего насилия
МВД призвало кыргызстанцев сообщать о фактах бытового насилия в праздничные дни
В Токмоке задержан подозреваемый в избиении матери
Убийство женщины бывшим мужем: расследованием дела займется ГКНБ
Делегат курултая предложил запретить насильникам баллотироваться в депутаты
Детям застреленной в Бишкеке женщины окажут психологическую помощь
В 2025 году вызовов милиции по фактам семейного насилия стало больше
Популярные новости
Разжигание межнациональной розни в&nbsp;соцсетях. Кыргызстанца вызвали в&nbsp;ГКНБ Разжигание межнациональной розни в соцсетях. Кыргызстанца вызвали в ГКНБ
Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в&nbsp;соучастии адвоката Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в соучастии адвоката
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3&nbsp;балла На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла
В&nbsp;Московском районе нашли сгоревшую машину с&nbsp;телами двух человек В Московском районе нашли сгоревшую машину с телами двух человек
Бизнес
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
22 января, четверг
11:28
В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы В России журналистам запретили фотографировать пленарны...
11:18
Гендерное равенство на госслужбе. В ЖК одобрили законопроект во втором чтении
11:02
На капремонт объектов Федерации профсоюзов направили 1,1 миллиарда сомов
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 января
10:57
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime