16:15
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Происшествия

Конфиденциальные данные 15 миллионов пользователей Узбекистана утекли в Сеть

Данные по меньшей мере 15 миллионов пользователей из Узбекистана оказались скомпрометированы из-за массовой утечки, коснувшейся некоторых государственных учреждений страны. Из сообщений на социальной платформе Reddit следует, что конфиденциальные данные миллионов граждан страны могли попасть в Сеть в результате масштабного инцидента, связанного с компрометацией центрального государственного сервера аутентификации. Предположительно, утечка коснулась персональной информации, включая паспортные данные, из нескольких ключевых информационных систем.

Скомпрометированным оказался главный OAuth-сервер системы электронного правительства (E-Gov). Он используется в качестве доверенного центра аутентификации для множества клиентов, включая сайты университетов, госорганов, банков, коммерческих организаций и системы Министерства внутренних дел. Вследствие этого нарушения потенциальному доступу подверглись данные из систем Национального агентства социальной защиты (IHMA.UZ), содержащей медицинские записи, Комитета по статистике (STAT.UZ), а также Ипотечно-рефинансовой компании (UZMRC.UZ) и ряда других.

Каждая запись, как сообщается, включает в себя такие персональные идентифицирующие данные, как внутренний идентификатор пользователя, полное имя, адрес, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты и номер паспорта.

Центр кибербезопасности республики изучает сообщения об утечке личных данных узбекистанцев. Проводится проверка. О результатах сообщат дополнительно.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/360387/
просмотров: 740
Версия для печати
Материалы по теме
Суд в ОАЭ приговорил восьмерых граждан Узбекистана к пожизненному заключению
Убийство генерала. В России узбекистанца приговорили к пожизненному заключению
В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за утечку данных
В Казахстане опрокинулся автобус с узбекистанцами: пять человек погибло
Аномальные ставки: возможно, была утечка имени лауреата Нобелевской премии
После скандала с утечкой данных. Майк Уолц станет постпредом США при ООН
Систему предотвращения утечки конфиденциальной информации намерен купить НБ КР
Суд в Эмиратах приговорил к смертной казни троих граждан Узбекистана
Скандал с утечкой данных. Дональд Трамп отказался увольнять чиновников
Скандал с утечкой данных. Суд в США обязал сохранить все сообщения в чате
Популярные новости
В&nbsp;Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки В Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Инструктору пытались дать взятку во&nbsp;время сдачи экзамена по&nbsp;вождению Инструктору пытались дать взятку во время сдачи экзамена по вождению
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
15:56
Масштабные поиски в Кара-Кульдже: под снежным обвалом ищут мужчину Масштабные поиски в Кара-Кульдже: под снежным обвалом и...
15:43
Эдиль Байсалов рассказал, кто станет следующим президентом Кыргызстана
15:37
В центре Бишкека из-за аварии на сетях отключили воду
15:31
США направили спецпосланника: Серджио Гор прибудет в Бишкек
15:30
Для предпринимателей могут снизить комиссии при приеме безналичных платежей