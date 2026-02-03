Конфиденциальные данные 15 миллионов пользователей Узбекистана утекли в Сеть

Данные по меньшей мере 15 миллионов пользователей из Узбекистана оказались скомпрометированы из-за массовой утечки, коснувшейся некоторых государственных учреждений страны. Из сообщений на социальной платформе Reddit следует, что конфиденциальные данные миллионов граждан страны могли попасть в Сеть в результате масштабного инцидента, связанного с компрометацией центрального государственного сервера аутентификации. Предположительно, утечка коснулась персональной информации, включая паспортные данные, из нескольких ключевых информационных систем.

Скомпрометированным оказался главный OAuth-сервер системы электронного правительства (E-Gov). Он используется в качестве доверенного центра аутентификации для множества клиентов, включая сайты университетов, госорганов, банков, коммерческих организаций и системы Министерства внутренних дел. Вследствие этого нарушения потенциальному доступу подверглись данные из систем Национального агентства социальной защиты (IHMA.UZ), содержащей медицинские записи, Комитета по статистике (STAT.UZ), а также Ипотечно-рефинансовой компании (UZMRC.UZ) и ряда других.

Каждая запись, как сообщается, включает в себя такие персональные идентифицирующие данные, как внутренний идентификатор пользователя, полное имя, адрес, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты и номер паспорта.

Центр кибербезопасности республики изучает сообщения об утечке личных данных узбекистанцев. Проводится проверка. О результатах сообщат дополнительно.