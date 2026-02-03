В Караколе государству вернули 30 гектаров сельхозугодий под новый жилой массив

В Караколе в собственность государства вернули 30 гектаров сельскохозяйственных земель. Участки расположены в местности Масанчы на северо-западе города, сообщил пресс-центр ГКНБ.

Следствие установило, что ранее земли незаконно вывели из состава активов АО «Жемиш» и распределили между акционерами и работниками предприятия.

После оперативно-следственных мероприятий бывшие акционеры и сотрудники АО «Жемиш» добровольно передали 30 гектаров земли для расширения городской территории. Муниципалитет планирует разместить здесь новый жилой массив. Оценочная стоимость возвращенных активов превысила 22 миллиона сомов.