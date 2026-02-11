В Оше задержаны двое за распространение экстремистских материалов в соцсетях

Задержаны двое граждан, распространявших в социальных сетях материалы, относящиеся к запрещенным экстремистским и террористическим организациям. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.
По данным управления по противодействию экстремизму и незаконной миграции, экспертиза подтвердила, что выложенные материалы включали контент экстремистского характера.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и распространение экстремистских материалов» УК КР.
В ходе оперативных мероприятий задержаны 30-летний Д.Г. и 27-летний Ю.Б. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают иных причастных.