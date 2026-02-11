Обращение о выборах президента. Его авторов задержали по уголовному делу

Задержаны граждане, подозреваемые в организации массовых беспорядков. Среди них — Эмилбек Узакбаев, Курманбек Дыйканбаев и Бекболот Талгарбеков.

По данным пресс-службы МВД, накануне в интернете и средствах массовой информации распространили новость о том, что «75 граждан направили обращение к президенту Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу с просьбой немедленно инициировать новые президентские выборы в стране, подписанное учеными, бывшими премьер-министрами, экс-депутатами и общественными деятелями».

Некоторые заявления в обращении вызвали бурные дискуссии среди населения и обострили социально-политическую ситуацию в республике, считают в ведомстве.

На основании этого следственная служба МВД возбудила уголовное дело по статье 278 «Массовые беспорядки» УК КР. Задержанные помещены в ИВС.

По местам их проживания проведены обыски. Следственные действия продолжаются.

Напомним, Бекболот Талгарбеков был одним из инициаторов коллективного обращения с призывом безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны. Документ подписали 75 человек — ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что, когда Садыр Жапаров говорил о недопущении раскола, он имел в виду не Камчыбека Ташиева, а таких лиц, как Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев и других.

Что известно о задержанных по делу о массовых беспорядках

Бекболот Талгарбеков

70 лет, уроженец Кочкорского района Нарынской области.

В начале 1990-х работал заместителем министра сельского хозяйства. В 1996–1997 годах — вице-премьер по аграрной политике, в 1997–1998 — глава Джалал-Абадской области. В 2002–2004 годах — руководитель аппарата правительства.

Во время президентской кампании 2011 года работал в штабе Камчыбека Ташиева.

Эмилбек Узакбаев

70 лет, уроженец Сузакского района Джалал-Абадской области.

В 1995–1996 годах был депутатом одной из палат Жогорку Кенеша.

В разные годы занимал должности губернатора Нарынской области, министра сельского хозяйства, руководителя государственного антимонопольного органа и Государственного агентства по энергетике.

В 2008–2009 годах представлял Кыргызстан в структурах СНГ и ЕврАзЭС, а в 2012–2016 годах был послом Кыргызстана в Узбекистане.

Курманбек Дыйканбаев

65 лет, уроженец Тюпского района Иссык-Кульской области.

В 2011–2015 годах был депутатом Жогорку Кенеша от партии «Республика». В 2018–2020 годах занимал должность полномочного представителя президента в Жогорку Кенеше.