Происшествия

В Кадамджае изъяли незаконно приватизированные сельхозобъекты

ГКНБ вернул на баланс государства земельный участок и сельскохозяйственные постройки в Кадамджайском районе Баткенской области. Объекты расположены в местности Молдо-Нияз, сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, в 2000-х годах частные лица вывели из государственной собственности участок площадью 0,86 гектара. Вместе с землей в частные руки перешли склады для хранения сельхозпродукции. Передачу имущества оформили с нарушением законодательства и без необходимых правоустанавливающих документов.

В ходе следственных мероприятий государству вернули:

  • сельскохозяйственное здание для сушки зерна и фруктов;
  • складские помещения для хранения продукции;
  • вспомогательные сооружения;
  • земельный участок площадью 0,86 гектара.
https://24.kg./proisshestvija/361599/
просмотров: 478
