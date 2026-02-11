В Кадамджае изъяли незаконно приватизированные сельхозобъекты

ГКНБ вернул на баланс государства земельный участок и сельскохозяйственные постройки в Кадамджайском районе Баткенской области. Объекты расположены в местности Молдо-Нияз, сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, в 2000-х годах частные лица вывели из государственной собственности участок площадью 0,86 гектара. Вместе с землей в частные руки перешли склады для хранения сельхозпродукции. Передачу имущества оформили с нарушением законодательства и без необходимых правоустанавливающих документов.

В ходе следственных мероприятий государству вернули: