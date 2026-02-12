06:17
Происшествия

Схрон огнестрельного оружия и милицейской формы обнаружили в Караколе

Сотрудники ГКНБ в поселке Пристань-Пржевальск вблизи Каракола выявлен схрон огнестрельного оружия. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Всего изъяли:

  • обрез (12 калибра, заряженный);
  • боевой пистолет «ПМ», заряженный восемью патронами;
  • самодельный боевой револьвер (заряженный двумя патронами);
  • травматический пистолет (заряженный тремя патронами);
  • боеприпасы: 5 патронов гладкоствольного оружия 12 калибра, 26 патронов к пистолету «ПМ»;
  • форма сотрудников органов внутренних дел.

По полученным оперативным данным, указанный схрон принадлежал членам ликвидированной ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчы Кольбаева), которые ранее использовали огнестрельное оружие в своих противозаконных деяниях.

Следствие продолжается, назначены экспертизы.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/361746/
просмотров: 2133
