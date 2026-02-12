В Кыргызстане задержали предполагаемых участников преступной группы, занимавшихся вымогательством денежных средств у водителей, перевозящих товары. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали лиц, известных как представители так называемого «спортобщака» — Д.Ж. и Р.у.А.. По версии следствия, они занимались незаконным сбором денег с иностранных граждан.

По информации ГКНБ, деньги взимались за каждую сумку и грузовое транспортное средство.

Предварительная проверка установила, что на протяжении около 15 лет подозреваемые, применяя угрозы и физическое давление, систематически вымогали деньги у водителей грузовых автомашин, перевозящих товары с торгового комплекса «Дордой» в соседние государства.

Сообщается, что Д.Ж., пользуясь наличием знакомых в правоохранительных органах, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Кроме того, подтверждается его связь с представителями криминальной среды, в том числе с лицами, относимыми к ОПГ Камчыбека Асанбека и ОПГ Рысбека Акматбаева.

Главное следственное управление ГКНБ возбудило уголовное дело по статье 261 УК КР. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению, продолжаются.