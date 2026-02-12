06:18
В Узбекистане членам ОПГ, вымогавшей деньги у россиян, вынесли приговоры

В Узбекистане 34 местных жителя приговорены к лишению свободы на сроки до 9,5 года за участие в организованной преступной группе, которая через колл-центры выманила у россиян почти 9,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-центр Службы государственной безопасности РУз.

Следствие установило, что фигуранты работали в трех колл-центрах в Ташкенте и Фергане, совершая звонки гражданам России, и обманом выманивали у них денежные средства.

В ходе судебного разбирательства всех признали виновными, 21 подсудимый получил от 3,5 года до 9,5 года лишения свободы, еще 13 человек приговорены к ограничению свободы на сроки до 4,5 года. Кроме того, со всех взыскали штрафы.

Из материалов дела следует, что злоумышленники пользовались базой данных о 70 тысячах российских граждан, которые покупали лекарственные препараты и БАДы. Они звонили людям из списка, отдавая предпочтение пожилым, и предлагали крупную компенсацию за якобы некачественные таблетки. Чтобы ее получить, жертвы должны были перевести мошенникам «налог» на сумму от 5 тысяч до 20 тысяч рублей.
https://24.kg./proisshestvija/361762/
