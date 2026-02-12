06:18
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Происшествия

В Караколе треснул лед, двое оказались под водой

В Караколе на участке «Дача» на озере Иссык-Куль произошел инцидент — на поверхности водоема треснул лед, в результате чего под воду провалились два человека.

По данным МЧС, в воду упали женщина, 2008 года рождения, и мужчина, 1996 года рождения.

На место были привлечены четыре спасателя из Каракольского городского отдела №15. Сотрудники МЧС оперативно извлекли из воды женщину и передали ее бригаде скорой медицинской помощи. Мужчину до прибытия спасателей из воды вытащил местный житель.

В МЧС напоминают, что в прибрежной зоне и на водоемах лед в настоящее время остается тонким и небезопасным. Выход на лед, катание на коньках и зимняя рыбалка представляют угрозу для жизни.

Спасатели призывают родителей не допускать выхода детей на лед.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/361768/
просмотров: 1861
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке и Чуйской области в ближайшие часы ожидается сильный ветер
В горных районах КР объявлено штормовое предупреждение: ожидаются лавины
Пушки против лавин: на трассе Бишкек — Ош спустили 130 тысяч кубометров
В Манасе ночью сгорел двухэтажный жилой дом: спасены два человека
Штормовое предупреждение: в горных районах ожидаются сход лавин и снежные заносы
Министерство чрезвычайных ситуаций расширяет функции Службы медицины катастроф
МЧС: В Бишкеке и Чуйской области ожидается туман
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер
В Кыргызстане выявили 11 тысяч опасных точек: МЧС предупреждает о рисках
В Кыргызстане произошло 4 тысячи 429 происшествий за год: погибло 313 человек
Популярные новости
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о&nbsp;задержании отца для допроса Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса
В&nbsp;Чуйской области задержан водитель с&nbsp;поддельным водительским удостоверением В Чуйской области задержан водитель с поддельным водительским удостоверением
Кровавый итог улака в&nbsp;Узгене: десятки лошадей погибли во&nbsp;время игры Кровавый итог улака в Узгене: десятки лошадей погибли во время игры
Среди подписантов обращения, доставленных на&nbsp;допрос,&nbsp;&mdash; Жанторо Сатыбалдиев Среди подписантов обращения, доставленных на допрос, — Жанторо Сатыбалдиев
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 февраля, четверг
23:36
Apple и Samsung укрепили лидерство на мировом рынке смартфонов
23:28
Стало известно, когда Камчыбек Ташиев вернется в страну
21:55
США могут вложить в экономику Армении более $13 миллиардов — Bloomberg
21:34
Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом
21:12
Мэрия анонсировала крупные стройки в столице