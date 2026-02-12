В Караколе треснул лед, двое оказались под водой

В Караколе на участке «Дача» на озере Иссык-Куль произошел инцидент — на поверхности водоема треснул лед, в результате чего под воду провалились два человека.

По данным МЧС, в воду упали женщина, 2008 года рождения, и мужчина, 1996 года рождения.

На место были привлечены четыре спасателя из Каракольского городского отдела №15. Сотрудники МЧС оперативно извлекли из воды женщину и передали ее бригаде скорой медицинской помощи. Мужчину до прибытия спасателей из воды вытащил местный житель.

В МЧС напоминают, что в прибрежной зоне и на водоемах лед в настоящее время остается тонким и небезопасным. Выход на лед, катание на коньках и зимняя рыбалка представляют угрозу для жизни.

Спасатели призывают родителей не допускать выхода детей на лед.