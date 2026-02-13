02:36
Происшествия

В Чаткальском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада

В Чаткальском районе введен режим чрезвычайной ситуации II степени в связи с обильным снегопадом. Об этом сообщили в полномочном представительстве президента в Джалал-Абадской области.

Фото полномочного представительства президента в Джалал-Абадской области

По их данным, из-за погодных условий школы района переведены на онлайн-обучение. В отдельных селах произошло отключение электроэнергии, ведутся восстановительные работы.

С 11 февраля из-за сильных осадков на автодорогах Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка и Красная Горка — Ак-Таш сошли снежные лавины, в результате чего движение транспорта было временно приостановлено. К работам по расчистке привлечено более 10 единиц специальной техники.

Сложная погодная ситуация наблюдается и в Тогуз-Торойском районе, где в некоторых селах высота снежного покрова достигла одного метра. После расчистки дорог транспортное сообщение со всеми населенными пунктами восстановлено, школы также переведены на дистанционный формат обучения.

На отдельных участках альтернативной автодороги север — юг из-за схода лавин движение временно ограничено, выставлены посты. Ограничения введены и на участке, граничащем с Жумгальским районом Нарынской области.

Ситуация в обоих районах находится под личным контролем полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области Тилека Текебаева. Соответствующим службам поручено принять оперативные меры.


