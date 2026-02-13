На перевале Тоо-Ашуу введено ограничение для большегрузов

На перевале Тоо-Ашуу на автодороге Бишкек — Ош введено временное ограничение для тяжеловесных грузовых автомобилей. Ограничение действует с 17.40 со стороны поста «Сосновка».

Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, дорожные службы круглосуточно проводят работы по обеспечению безопасности движения. На участках дорог и перевалах осуществляется посыпка инертными материалами для предотвращения гололеда.

Фото минтранса

В ведомстве призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, не выезжать на встречную полосу и иметь при себе необходимые средства безопасности независимо от дорожной обстановки.