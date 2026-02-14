Блогеры-вымогатели задержаны в Оше при получении $500

В Оше задержаны двое молодых людей, которые представлялись блогерами и вымогали деньги, угрожая публикацией компрометирующих видеозаписей. Об этом сообщили в УВД города.
С заявлением в милицию обратился 22-летний житель Оша. По его словам, неизвестные лица, назвавшиеся блогерами, потребовали у него деньги, угрожая распространить видео в социальных сетях.
По данным следствия, 10 февраля ночью в подземной парковке одного из домов на улице А.Шакирова подозреваемые подошли к заявителю, который находился в автомобиле со знакомой девушкой. Они заявили, что якобы зафиксировали на видео его «непристойное поведение» и потребовали 100 тысяч сомов за неразглашение записи.
13 февраля в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Бандит» сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Ошского ГУВД задержали подозреваемых при получении $500 наличными.
Возбуждено уголовное дело по статье 208 часть 2 (вымогательство) УК КР. В порядке статьи 96 УПК КР задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Задержаны:
- 21-летний житель Оша С.М., временно не работающий;
- 24-летний житель Кара-Суйского района Ч. уулу Б..
Следствие проверяет их возможную причастность к аналогичным преступлениям.
В УВД Оша призвали граждан, пострадавших от действий указанных лиц, обращаться по телефонам 102 или 0990957000.