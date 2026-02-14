13:03
Происшествия

Стамбул: квартира с обезглавленной гражданкой Узбекистана скрывала вторую жертву

В Стамбуле, где в январе было обнаружено обезглавленное тело гражданки Узбекистана Дурдоны Хакимовой, следствие выявило еще одно убийство в той же квартире. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на турецкое издание Haberturk и «Азаттык».

По данным расследования, 32-летняя Сайера Эргашалиева прибыла в Турцию 28 декабря 2025 года и с 23 января перестала выходить на связь с родственниками. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в последний раз ее видели входящей в дом в районе Шишли, где позже было совершено убийство Дурдоны Хакимовой.

Следствие установило, что обе женщины проживали в одной квартире с двумя подозреваемыми, которые уже были задержаны по делу о первом убийстве. По информации турецких СМИ, в квартире обнаружены следы еще одного преступления. Предполагается, что тело второй жертвы также было расчленено и выброшено в мусорные контейнеры.

Напомним, тело Дурдоны Хакимовой нашли в ночь на 24 января. Дело получило широкий общественный резонанс в Турции.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/362012/
просмотров: 3942
