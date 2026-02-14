ГКНБ задержал следователя МВД за сокрытие группового изнасилования в Кемине

Государственный комитет национальной безопасности КР сообщил о задержании начальника Следственной службы ОВД Кеминского района Чуйской области.

По данным спецслужбы, операция проведена совместно со Службой внутренних расследований МВД в рамках работы по пресечению коррупционных проявлений в правоохранительных органах.

Как уточняется, задержанный — Б.М.Б., 1992 года рождения. Он расследовал особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, совершенное группой лиц (Н.Э., С.Б., К.О.). Несмотря на результаты судебно-медицинской экспертизы, подтверждающие причастность всех фигурантов, следователь прекратил уголовное преследование в отношении двоих подозреваемых — С.Б. и К.О..

В ГКНБ заявили, что для придания законного вида своему решению должностное лицо якобы вынудило несовершеннолетнюю дать заведомо ложные показания в пользу освобожденных лиц.

Фото ГКНБ

Решением Октябрьского районного суда Бишкека Б.М.Б. заключен под стражу и водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В ведомстве также сообщили, что материалы уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней будут дополнительно расследованы, а все причастные лица привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.