Обещал доставить айфон за час. В Оше поймали мошенника

В Оше в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Бандит» сотрудники милиции задержали гражданина, подозреваемого в серии мошенничеств.

Как сообщили в УВД города Ош, сотрудники отделения милиции «Сулайман-Тоо» установили и задержали 26-летнего жителя города А. уулу А., 1999 года рождения. По данным следствия, ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Фото УВД

По информации правоохранительных органов, подозреваемый входил в доверие к гражданам, обещая приобрести для них новые мобильные телефоны по заниженной цене. Получив предоплату, он скрывался и не выполнял взятые на себя обязательства.

Так, 2 января жителю Бишкека, находившемуся в Оше, было обещано в течение часа доставить мобильный телефон модели iPhone 17 Pro Max. Подозреваемый получил предоплату в размере 11 тысяч сомов, однако товар не передал и скрылся.

Кроме того, 2 февраля он попросил у жителя Оша мобильный телефон iPhone 15 Pro «для звонка», после чего не вернул его и исчез. В милицию поступило несколько аналогичных заявлений от граждан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса КР. 13 февраля подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.

Правоохранительные органы призывают граждан проявлять бдительность и не передавать денежные средства и ценные вещи малознакомым лицам без проверки их намерений и надежности.