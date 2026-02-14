13:04
Происшествия

В Суусамыре 55 человек ищут мужчину, пропавшего под лавиной

В Чуйской области продолжаются поиски мужчины, пропавшего под снежной лавиной в Суусамырской долине.

Как сообщили в МЧС, в поисковой операции на территории Бороонду жайлоо Жайылского района задействованы 55 человек. Из них 24 спасателя МЧС, 28 представителей айыл окмоту, один сотрудник МВД и двое родственников пропавшего.

По поручению министра чрезвычайных ситуаций, генерал-лейтенанта Бообека Ажикеева поисковые работы ведутся с 3.00 13 февраля. Накануне спасатели обнаружили туши 10 овец, однако сам мужчина пока не найден.

Напомним, 12 февраля снежная лавина накрыла 59-летнего жителя Д.А., который находился на джайлоо с отарой из 50 овец и одной лошадью.

Поисково-спасательная операция продолжается.
