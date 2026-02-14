13:04
Происшествия

В Бишкеке «обчистили» дом на 3 миллиона сомов: задержан рецидивист

Сотрудники ОУР УВД Октябрьского района Бишкека задержали подозреваемого в серии квартирных краж.

В Следственную службу с заявлением обратилась жительница столицы Ж.Н.. По ее словам, в ночь с 30 на 31 января 2026 года неизвестные, выдавив пластиковое окно, проникли в ее дом в жилом массиве «Кок-Жар» и похитили деньги и золотые изделия на общую сумму 3 миллиона сомов. После этого злоумышленники скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый С.А., 1989 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

из видео
Фото из видео . Задержанный

По данным милиции, установлена его причастность к 10 аналогичным кражам, совершенным на территории Чуйской области и столицы.

Правоохранительные органы просят граждан, пострадавших от действий подозреваемого или располагающих какой-либо информацией, сообщить по телефонам: 0508019001, 0707333538 или 102.
