В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

По ее данным, М.И., 1989 года рождения, находился в международном розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями 228.1 (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном или особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и 210 (Организация преступного сообщества) УК РФ.

Задержание проведено в рамках операции «Бандит» сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР совместно с Интерполом.

В ведомстве отметили, что он является членом ОПГ, которая занималась сбытом наркотиков на территории разных российских городов через интернет-магазины.

Мужчина водворен в ИВС.