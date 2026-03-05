01:05
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Происшествия

Активный пользователь соцсетей Азамат Марипов освобожден под пробацию

Осужденный по статьям «Массовые беспорядки» и «Публичные призывы к насильственному захвату власти» Азамат Марипов освобожден под трехлетнюю пробацию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Верховного суда.

В октябре прошлого года Первомайский районный суд Бишкека признал активиста виновным по вышеуказанным статьям и приговорил к шести годам лишения свободы. 

Читайте по теме
Скандал с «Мекенчил». Управделами президента о прослушке и скрытой камере

Азамат Марипов, известный как активный пользователь Facebook, задержан год назад. Он неоднократно выступал с критикой в адрес управляющего делами президента Каныбека Туманбаева. Позже последний заявлял, что Марипов просил у него $13 тысяч на свадьбу, а затем вместе с группой лиц якобы начал заниматься шантажом.

Ранее, в апреле 2024 года, Азамата Марипова уже задерживали в рамках другого дела. В УВД Ленинского района сообщали о задержании шести мужчин, подозреваемых в избиении и незаконном удерживании жителя столицы.

Азамат Марипов приходится братом экс-главе Фонда развития туризма Кудрету Тайчабарову. Последний в настоящее время находится под арестом по подозрению в связях с организованными преступными группами (статья «Создание организованной группы или участие в ней»).
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/364714/
просмотров: 1413
Версия для печати
Популярные новости
Из&nbsp;Азербайджана в&nbsp;КР экстрадировали мошенника, укравшего 46&nbsp;миллионов сомов Из Азербайджана в КР экстрадировали мошенника, укравшего 46 миллионов сомов
МВД опровергло слухи о&nbsp;&laquo;преступных группах под видом коммунальщиков&raquo; МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»
Продали авто для ОПГ и&nbsp;устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки Продали авто для ОПГ и устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки
На&nbsp;границе Кыргызстана с&nbsp;Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла На границе Кыргызстана с Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла
Бизнес
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
6 марта, пятница
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, четверг
23:39
Apple представила самый доступный ноутбук за всю историю — MacBook Neo
23:18
Боец ММА вызвал комика Нурлана Сабурова на поединок
23:04
В Узбекистане хотят выращивать женьшень
22:41
Депутатам ЖК показали аварийную школу в Таласе. Ее построили в 1932 году
22:25
Кыргызстанцев приглашают на продуктовые ярмарки. Они продлятся до июня