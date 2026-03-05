01:06
Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Иран атаковал Азербайджан дронами. Баку выступил с жестким заявлением

Иран атаковал Азербайджан дронами класса «Араш». Из окон здания школы в Нахичеване повылетали стекла, внутри обрушились перегородки и покрошилась плитка.

По данным Mash, беспилотник взорвался около учреждения в селе Шекерабад Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики. В помещениях рухнули стены — предварительно в момент атаки в классах никого не было.

«Араш» — беспилотный дрон-камикадзе тяжелого класса с дальностью полета около 1-2 тысяч километров и боевой частью в 260 килограммов.

В МИД Азербайджана отметили, что страна сохраняет за собой право на ответные меры. Баку выступил с жестким заявлением.

Посла Ирана в Баку Моджтабу Демирчилу срочно вызвали в Министерство иностранных дел. В ведомстве заявили, что оставляют за собой право на ответные меры после ударов беспилотников по Нахичеванской Автономной Республике.

По данным МИД Азербайджана, атака произошла сегодня около полудня. Один дрон ударил по зданию терминала аэропорта в Нахичеване, другой упал рядом со школой в селе Шакерабад. В результате повреждено здание аэропорта, пострадали два мирных жителя.

«Мы решительно осуждаем атаки беспилотников, осуществленные с территории Исламской Республики Иран, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранениям двух гражданских лиц. Данная атака на территорию Азербайджанской Республики является нарушением норм и принципов международного права и ведет к росту напряженности в регионе.

Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки предоставить четкое объяснение произошедшего, провести соответствующее расследование и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных атак в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», — говорится в заявлении.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/364720/
просмотров: 3732
