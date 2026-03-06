10:37
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Происшествия

Поп-звезда Бритни Спирс задержана по подозрению в вождении авто в нетрезвом виде

Поп-звезда Бритни Спирс задержана дорожной полицией в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Причину задержания прессе подтвердило управление шерифа округа Вентура в Южной Калифорнии, пишет BBC News.

В комментарии изданию представитель певицы дал понять, что она переживает непростой период.

«Надеемся, что это станет первым шагом к давно назревшим переменам, которые должны произойти в ее жизни. Мы надеемся, что в этот трудный период она получит необходимую помощь и поддержку», — сказал представитель певицы.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/364935/
просмотров: 1371
Версия для печати
Материалы по теме
В США задержан кыргызстанец. Дело на контроле генконсульства КР в Чикаго
В ГКНБ КР рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения
Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана
Задержанного нефролога Насиру Бейшебаеву отпустили под домашний арест
Суд заключил Нургазы Анаркулова в СИЗО до 10 апреля
Задержание нефролога. Случай пациентки изначально был сложным — Барыктабасова
Ампутировали девочке ногу. За что задержали нефролога в Бишкеке
В Бишкеке задержали известного нефролога, трансплантолога Насиру Бейшебаеву
Вице-президента КФС не выпустили за границу, соратник генерала Ташиева задержан
Задержан приближенный экс-главы УГКНБ по Бишкеку по прозвищу Вазелин
Популярные новости
Из&nbsp;Азербайджана в&nbsp;КР экстрадировали мошенника, укравшего 46&nbsp;миллионов сомов Из Азербайджана в КР экстрадировали мошенника, укравшего 46 миллионов сомов
Продали авто для ОПГ и&nbsp;устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки Продали авто для ОПГ и устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки
Атака на&nbsp;Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави Атака на Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави
Атака на&nbsp;Иран. КСИР казнил генерала спецназа за&nbsp;шпионаж в&nbsp;пользу &laquo;Моссада&raquo; Атака на Иран. КСИР казнил генерала спецназа за шпионаж в пользу «Моссада»
Бизнес
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
7 марта, суббота
10:25
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава «Совета мира» Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти...
10:21
До 5 миллионов сомов выделит женщинам Кыргызстана швейцарский проект «Аракет»
10:08
В Бишкеке задержана директор турфирмы по подозрению в мошенничестве
10:00
Небо, которое пришлось оставить: судьба одной из первых парашютисток Кыргызстана
09:50
Китайская компания займется модернизацией ирригационной системы в Базар-Коргоне