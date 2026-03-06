10:38
Происшествия

В Бишкеке мотороллер сбил пешехода. Водитель был пьян

2 марта на улице Асаналиева в Бишкеке водитель мотороллера «Муравей» М.М.С., 1986 года рождения, совершил наезд на пешехода О.М., 1978 года рождения, и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

По его данным, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, водитель задержан сотрудниками отдела розыска УПСМ.

«При разбирательстве, в момент наезда водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм О.М. впал в кому. Водитель передан в следственную службу для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/364938/
просмотров: 1454
