Атака на Иран. Военная операция США и Израиля может продлиться несколько недель

Военная операция США в Иране может продлиться несколько недель, — сообщает Axios.

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт с Ираном продлится еще несколько недель.

Фото из архива. Последствия ракетных ударов Израиля и США по Ирану

Уточняется, что Марко Рубио провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел ряда стран Ближнего Востока. Он сообщил главам МИД арабских стран, что война, как ожидается, продлится еще четыре-шесть недель.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также назвала журналистам эти сроки.

«Я скажу вам то, что уже изложил президент Трамп: достижимые цели операции «Эпическая ярость», как мы ожидаем, будут реализованы примерно в течение четырех–шести недель, и мы уже успешно продвигаемся к достижению этих целей», — сказала она.

По словам Левитт, американские силы потопили более 30 иранских военных кораблей, поэтому флот Ирана теперь оценивается как «непригодный для боя», а также смогли сократить возможности Тегерана для ответных ударов на 90 процентов.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке сохраняется.