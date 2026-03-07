В Бишкеке задержана директор турфирмы по подозрению в мошенничестве

В Бишкеке задержана директор туристической компании, подозреваемая в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
По данным ведомства, 2 марта 2026 года в УВД Первомайского района с письменным заявлением обратилась гражданка О.Н. Она попросила принять меры в отношении директора ОсОО MIRELLE& COMPANY М.К.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 («Мошенничество») УК КР. В ходе доследственной проверки установлено, что гражданка М.К., злоупотребив доверием, завладела денежными средствами в размере 307 тысяч 500 сомов, причинив заявительнице значительный материальный ущерб.
Женщина задержана и водворена в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также возможных других пострадавших.
ГУВД Бишкека обращается к гражданам: если вы также пострадали от действий данной гражданки или располагаете какой-либо информацией по этому факту, просьба сообщить по телефонам: