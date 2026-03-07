18:25
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Происшествия

В Свердловском районе задержаны участники драки на дороге

УВД Свердловского района Бишкека зарегистрировало факт правонарушения на дороге. На видео можно увидеть драку между водителями прямо на дороге.

По данным милиции, по факту нарушения общественного порядка в УВД доставлены три человека — М.С., 1994 года рождения, О.Ж., 1990 года рождения, и А.К., 1992 года рождения.

За совершение правонарушения, предусмотренного статьей 126 («Мелкое хулиганство») Кодекса о правонарушениях, они водворены в камеру временного содержания.

В милиции напомнили, что за нарушение общественного порядка и норм общепринятого поведения принимаются меры в рамках законодательства КР и сотрудники органов внутренних дел будут незамедлительно реагировать на каждое правонарушение.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/364994/
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
Драка водителей на дороге в Бишкеке. Милиция устанавливает участников конфликта
Глава КР считает преждевременной инициативу о тесте водителей за нарушение ПДД
МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах
Депутаты сняли с повестки законопроект о тестировании водителей, нарушивших ПДД
Водитель выехал на тротуар и поехал среди пешеходов — его задержали
В Бишкеке снова задержан лишенный прав водитель, севший за руль пьяным
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
Массовая драка в школе Бишкека: пострадавшие в больнице, возбуждено дело
Охранники клуба «Булки» задержаны за драку с посетителем
Драка в клубе Бишкека: четверых отправили в ИВС и оштрафовали
Популярные новости
Из&nbsp;Азербайджана в&nbsp;КР экстрадировали мошенника, укравшего 46&nbsp;миллионов сомов Из Азербайджана в КР экстрадировали мошенника, укравшего 46 миллионов сомов
Продали авто для ОПГ и&nbsp;устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки Продали авто для ОПГ и устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки
Атака на&nbsp;Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави Атака на Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави
Атака на&nbsp;Иран. КСИР казнил генерала спецназа за&nbsp;шпионаж в&nbsp;пользу &laquo;Моссада&raquo; Атака на Иран. КСИР казнил генерала спецназа за шпионаж в пользу «Моссада»
Бизнес
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
7 марта, суббота
18:11
Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перевозки молока Житель Сокулука обеспокоен санитарными условиями перево...
17:42
В Свердловском районе задержаны участники драки на дороге
17:21
В ДУМК планируют ввести ограничение на умру из-за ситуации на Ближнем Востоке
17:06
Атака на Иран. В США средняя розничная цена бензина выросла до $3,32 за галлон
16:50
Запуск Tax Free. В Узбекистане туристам будут возвращать НДС во всех аэропортах