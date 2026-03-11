16:19
Происшествия

Массовое пищевое отравление вновь произошло в Бишкеке

Массовое пищевое отравление вновь произошло в Бишкеке. Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 13 человек, из них 11 госпитализировали, 2 получают амбулаторное лечение.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Предварительно установлено, что заболевшие употребляли блюда, изготовленные в столовой «Буффет».

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели внеплановое обследование объекта, отобрали пробы продукции для лабораторных исследований.

По выявленным нарушениям составлен протокол. Наложен штраф в 23 тысячи сомов, выдано предписание о временном приостановлении деятельности столовой с 11 марта.

Эпидемиологическое расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/365490/
просмотров: 2699
