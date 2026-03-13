18:20
Происшествия

В городе Ош задержан лжемилиционер, вымогавший деньги

В Оше задержан мужчина, который представлялся сотрудником милиции и вымогал деньги у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

По данным милиции, 9 марта около 03.00 возле кинотеатра «Семетей» на улице И.Разакова неизвестный мужчина представился «Элдияром» и заявил, что работает в милиции. Он обвинил 23-летнего жителя Ошской области в том, что тот якобы оскорбил его сестру и начал угрожать привлечением к ответственности и арестом.

Под предлогом «решения вопроса» подозреваемый вымогал деньги, применяя угрозы и давление. В итоге он забрал у потерпевшего 10,5 тысячи сомов и паспорт. Позже мужчина вновь связался с потерпевшим по телефону и потребовал еще 5 тысяч сомов, угрожая возбудить уголовное дело.

Пострадавший обратился с заявлением в управление внутренней безопасности МВД по городу Ошу и Ошской области. По результатам проверки материалы были переданы в следственную службу Ак-Бууринского отделения милиции УВД Оша.

По данному факту 11 марта возбуждено уголовное дело по статье 208 Уголовного кодекса КР (вымогательство).

12 марта в ходе оперативных мероприятий на улице У.Салиева подозреваемый был задержан с поличным, когда вновь вымогал деньги и мобильный телефон у потерпевшего. Операция проведена сотрудниками внутренней безопасности МВД, милиции и ГКНБ.

Задержанным оказался Ж. уулу Ж., 2001 года рождения, уроженец Узгенского района. Установлено, что он не имеет никакого отношения к органам внутренних дел.

Подозреваемый водворен в ИВС УВД города Оша, следственные действия продолжаются.
