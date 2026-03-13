МЧС опровергло причастность к низко летевшему вертолету в Кара-Балте

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана заявило, что вертолет, который, по словам местных жителей, низко пролетел над городом Кара-Балта, не имеет отношения к ведомству.

Как сообщили в МЧС, в некоторых СМИ появилась информация, что вертолет, летевший на небольшой высоте над городом Кара-Балта Чуйской области, может принадлежать министерству. Местные жители утверждали, что воздушное судно пролетело на высоте примерно пятиэтажного дома.

В ведомстве подчеркнули, что такие предположения не соответствуют действительности.

«МЧС действительно выполняет отдельные полеты в рамках оказания коммерческих услуг, однако данный полет не имеет отношения к нашему ведомству», — говорится в сообщении.