Жителя Оша задержали за распространение экстремистских материалов в соцсетях

В Оше задержан мужчина, подозреваемый в распространении экстремистских материалов через социальные сети. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По данным милиции, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции провели оперативные мероприятия, в ходе которых был выявлен гражданин, распространявший в интернете материалы, запрещенные к использованию на территории Кыргызстана.

Согласно заключению экспертизы, мужчина публиковал в социальных сетях материалы, относящиеся к экстремистским и террористическим организациям.

Фото УВД

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статьям «Подготовка и распространение экстремистских материалов» и «Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан Дж. уулу М., 1992 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.

Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают других возможных причастных к распространению запрещенных материалов.