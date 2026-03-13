На Иссык-Куле участок стоимостью 34 миллиона сомов вернули государству

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области земельный участок сельскохозяйственного назначения вместе с незаконно построенным объектом возвращен в государственную собственность. Об этом сообщает прокуратура района.

По ее данным, в ходе проверки исполнения требований земельного законодательства установлено, что участок площадью 0,20 гектара на территории Барскоонского айыл окмоту был незаконно передан в частную собственность.

Кроме того, на сельскохозяйственной земле самовольно возвели строение, что также является нарушением законодательства.

По итогам принятых прокурорских мер земельный участок вместе с объектом недвижимости возвращен государству.

Общая стоимость возвращенного имущества составляет 34 миллиона 56 тысяч 846 сомов.