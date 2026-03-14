Происшествия

Водитель эвакуатора водворен в ИВС за нарушение общественного порядка

Водитель эвакуатора установлен и привлечен к ответственности по факту видеоматериала в Сети, сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

В ходе мониторинга интернет-пространства был установлен водитель эвакуатора — К.Н.М., 1992 года рождения. Он перекрыл дорогу другому водителю, выражался нецензурной бранью и проявлял агрессивное поведение, грубо нарушая общественный порядок.

Данный факт зарегистрирован в журнале информации Ленинского районного управления внутренних дел города Бишкека, после чего начата соответствующая проверка.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления Патрульной службы милиции водитель был установлен и доставлен в районное управление внутренних дел.

За нарушение Правил дорожного движения и общественного порядка в отношении него составлены соответствующие протоколы о правонарушении. Согласно статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях он водворен в изолятор временного содержания.

УПСМ призывает граждан соблюдать взаимное уважение на дорогах и решать любые конфликтные ситуации исключительно в правовом поле.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/366020/
Материалы по теме
Водителя, подозреваемого в изнасиловании, задержали после погони по Бишкеку
В Бишкеке машина ехала со скоростью 120 километров в час. Ее водитель задержан
В Бишкеке водитель управлял автомобилем в алкогольном и наркотическом опьянении
Водитель авто представлялся оперативником, показывая подложные номера
Автомобиль пролетел десятки метров над другими машинами в Румынии
Водителя, дрифтовавшего на улицах Бишкека, оштрафовали на 15 тысяч сомов
Водителя, выехавшего на встречную полосу в Бишкеке, оштрафовали
Оштрафован водитель, выбросивший мусор на дорогу
В Бишкеке задержали водителя, который был под наркотическим опьянением
В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело
