Водитель эвакуатора водворен в ИВС за нарушение общественного порядка

Водитель эвакуатора установлен и привлечен к ответственности по факту видеоматериала в Сети, сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

В ходе мониторинга интернет-пространства был установлен водитель эвакуатора — К.Н.М., 1992 года рождения. Он перекрыл дорогу другому водителю, выражался нецензурной бранью и проявлял агрессивное поведение, грубо нарушая общественный порядок.

Данный факт зарегистрирован в журнале информации Ленинского районного управления внутренних дел города Бишкека, после чего начата соответствующая проверка.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления Патрульной службы милиции водитель был установлен и доставлен в районное управление внутренних дел.

За нарушение Правил дорожного движения и общественного порядка в отношении него составлены соответствующие протоколы о правонарушении. Согласно статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях он водворен в изолятор временного содержания.

УПСМ призывает граждан соблюдать взаимное уважение на дорогах и решать любые конфликтные ситуации исключительно в правовом поле.