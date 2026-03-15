В Канте мужчина похитил бывшую жену и требовал у нее $40 тысяч: он задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 13 марта в милицию Иссык-Атинского района обратился 38-летний местный житель с просьбой принять меры в отношении бывшего шурина, обвинив его в похищении 36-летней сестры.

Данный факт зарегистрирован по статье 165 (похищение человека) УК КР.

Установлено, что преступление произошло 13 марта в городе Канте. Утром мужчина похитил свою бывшую жену на ее же машине «Хонда Фит» и вывез в горы, к кладбищу. Угрожая убийством, потребовал от нее $40 тысяч, и издевался над женщиной до вечера.

Подозреваемый Ч.С., 1990 года рождения, задержан и водворен в ИВС.

Следствие продолжается.
