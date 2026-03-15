Происшествия

Пожар на рынке «Кудайберген» в Бишкеке. Работают пять расчетов МЧС

В Бишкеке произошел пожар на рынке «Кудайберген». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило утром. Для тушения пожара в 07:45 из пожарно-спасательной части № 6 Ленинского района был направлен один боевой расчет, в 07:52 — еще один.

Позже, в 08:03, дополнительно направлены один боевой расчет из пожарно-спасательной части № 8 Первомайского района, один из части № 4 и один из пожарно-спасательной части № 9 Ленинского района.

Всего на месте работают пять боевых расчетов и штаб.

Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/366028/
Материалы по теме
Пожар на рынке «Баят» в Бишкеке локализован
В Бишкеке на рынке сгорела торговая точка. Семья осталась без источника дохода
Пожар на рынке в селе Куршаб Ошской области локализовали
Сгоревшие павильоны на Ошском рынке Бишкека не связаны с его переносом
В Челябинске при пожаре на рынке сгорели торговые точки двух кыргызстанцев
На рынке «Дордой» произошел пожар. Горит филиал одного из банков
Не готов. Орто-Сайский рынок в Бишкеке проверили на пожарную безопасность
В Караколе на рынке «Ак-Тилек» произошел пожар
В городе Ош на рынке «Келечек» ночью произошел крупный пожар
В Кадамджайском районе на рынке «Халмион» произошел пожар
Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД
&laquo;Трейдинг&raquo; в&nbsp;Telegram: в&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;серии мошенничеств «Трейдинг» в Telegram: в Бишкеке задержали подозреваемую в серии мошенничеств
В&nbsp;КР&nbsp;начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым В КР начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Стало известно настоящее имя таинственного художника Бэнкси Стало известно настоящее имя таинственного художника Бэ...
Атака на Иран. Трамп отклонил попытки посредников начать переговоры с Тегераном
Эскалация на Ближнем Востоке. Сегодня в Бишкек вернулись 142 кыргызстанца
В Бишкеке в начале недели осадки не ожидаются. Прогноз погоды на 16-18 марта
В Канте мужчина похитил бывшую жену и требовал у нее $40 тысяч: он задержан