Пожар на рынке «Кудайберген» в Бишкеке. Работают пять расчетов МЧС

В Бишкеке произошел пожар на рынке «Кудайберген». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило утром. Для тушения пожара в 07:45 из пожарно-спасательной части № 6 Ленинского района был направлен один боевой расчет, в 07:52 — еще один.

Позже, в 08:03, дополнительно направлены один боевой расчет из пожарно-спасательной части № 8 Первомайского района, один из части № 4 и один из пожарно-спасательной части № 9 Ленинского района.

Всего на месте работают пять боевых расчетов и штаб.

Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.