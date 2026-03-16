Атака на Иран. Возвращение футболисток и применение сверхтяжелых ракет Sejjil

С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль продолжают военную операцию против Ирана. Вопреки ожиданиям Вашингтона и Тель-Авива о «маленькой победоносной войне» эскалация в Ближневосточном регионе продолжается. Под удары попали не только крупнейшие иранские и израильские города, в конфликт, по сути, втянуты другие страны Персидского залива, на территории которых есть те или иные американские объекты. Ударам подвергаются объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Накануне американский президент, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Иран и Соединенные Штаты поддерживают диалог, иранская сторона стремится к сделке. По его словам, Тегеран не проявляет готовности выполнить требования Вашингтона. США пока не готовы объявить об окончании военной операции против Ирана.

Дональд Трамп считает, что арабским государствам следует присоединиться к операции против Ирана. Об этом он заявил в интервью израильскому телеканалу C14: «Чтобы Ормузский пролив оставался открытым, ответ — да, они должны присоединиться».

Глава Белого дома призвал страны, которым необходимы поставки нефти через Ормузский пролив, обеспечить безопасность судоходства.

«Соединенные Штаты Америки разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и всех других отношениях. Но государства мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом проходе, и мы окажем им огромную помощь», — написал он в своей соцсети Truth Social.

По мнению Дональда Трампа, обеспечение безопасности «всегда должно было быть командной работой, и теперь так и будет».

Фото СМИ. Командующий иранским штабом «Хатам аль-Анбия» Али Абдуллахи

В свою очередь командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Али Абдуллахи заявил, что Иран «полон решимости поставить врага на колени через контроль над Ормузским проливом». По его словам, Вооруженные силы Ирана намерены использовать все геополитические возможности, включая полный контроль над судоходством в стратегически важном Ормузском проливе, чтобы «заставить капитулировать любого агрессора».

Иран впервые применил сверхтяжелые ракеты Sejjil. Об этом заявило государственное телерадио страны. Также сообщается о повторном использовании ракет Khorramshahr, Kheibarshekan, Emad и Qadr, ударивших по военной инфраструктуре США, центрам управления и принятия решений.

Sejjil — баллистическая ракета средней дальности сверхтяжелого класса. Эксперты отмечают, что она двухступенчатая, твердотопливная, что позволяет не тратить время на ее заправку и производить пуски с колесных установок. Стартовая масса — около 20-23 тонн, боевая часть — осколочно фугасная, кассетная или проникающая массой, по разным оценкам, до 1,5 тонны.

Дальность — около 2 тысяч — 2 тысяч 500 километров, что теоритически может достигать цели в Израиле, Саудовской Аравии, Турции и части Восточной Европы.

Фото СМИ. Глава демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис

В Соединенных Штатах демократы хотят повторно вынести на голосование в Конгрессе резолюцию об ограничении военных полномочий Дональда Трампа.

«Мы вынесем на голосование резолюцию о военных полномочиях, которой не хватило несколько голосов на сессии ранее в этом месяце. Мы продолжим делать то же самое», — заявил глава демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Фото из архива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Глава МИД Ирана сообщил, что имевшиеся запасы обогащенного урана сейчас находятся под обломками ядерного объекта, по которому ударили США, их возможно извлечь под надзором МАГАТЭ.

«Они сейчас под обломками. Как вы знаете, наши ядерные объекты атакованы. И все под обломками. Конечно, есть возможность извлечь их, но лишь под надзором агентства. Если мы когда-то решим сделать это, это будет сделано под надзором агентства. Но пока у нас нет ядерной программы. У нас нет планов извлекать их из-под обломков», — заявил Аббас Аракчи CBS.

Генконсульство России в иранском городе Исфахане сообщило о приостановке работы.

«В связи с текущей ситуацией Генконсульство РФ в Исфахане временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее отмечалось, что зданию дипмиссии нанесен ущерб из-за попадания ракеты в соседний объект.

Еще три иранские футболистки приняли решение вернуться на родину из Австралии. Как сообщил глава МВД Австралии Тони Берк, прошлой ночью Мона Хамуди, Захра Сарбали и Захра Мошкекар вылетели в Куала-Лумпур для воссоединения с остальной командой.

«Австралийское правительство сделало все возможное, чтобы обеспечить этим женщинам шанс на безопасное будущее в Австралии. Хотя Австралия может обеспечить возможности, мы не можем игнорировать контекст, в котором участницы приняли это невероятно сложное решение», — заявил он, отметив, что обеспокоен безопасностью спортсменок по возвращении в Иран.

Изначально об убежище попросили семь спортсменок.

Конфликт вокруг Ирана расколол сторонников и команду президента США Дональда Трампа на два лагеря — госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, пишет газета Bild.