12:01
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Происшествия

В Чуйской области возбуждено дело по факту жестокого обращения с животными

В Чуйской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, в ночь с 13 на 14 марта, примерно в 1.00, в мессенджере WhatsApp распространилось видео, на котором неизвестные стреляют по бродячим собакам из предмета, похожего на оружие. Инцидент произошел на одной из улиц села Байтик, относящегося к Байтик-Баатырскому айыльному аймаку Аламединского района.

Сообщение зарегистрировано в ОВД Аламединского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 (жестокое обращение с животным) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили лиц, причастных к данному факту. Ими оказались жители села Байтик 2007 года рождения: С.А., О.А., Д.Б. и Т.М.

По предварительным данным следствия, установлено, что указанные подростки, используя пневматическую (воздушную) винтовку, производили выстрелы по бродячим собакам на территории села. При этом происходящее они снимали на мобильный телефон.

В рамках следственных действий автомобиль KIA K5 водворен на штрафную стоянку, пневматическая винтовка изъята.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. По результатам расследования действиям участников будет дана соответствующая юридическая оценка и принято решение в соответствии с законодательством.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/366075/
просмотров: 599
Версия для печати
Популярные новости
&laquo;Трейдинг&raquo; в&nbsp;Telegram: в&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;серии мошенничеств «Трейдинг» в Telegram: в Бишкеке задержали подозреваемую в серии мошенничеств
Патрульная милиция сняла с&nbsp;забора электронного щита потерянные госномера Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
На&nbsp;Иссык-Куле участок стоимостью 34&nbsp;миллиона сомов вернули государству На Иссык-Куле участок стоимостью 34 миллиона сомов вернули государству
Гибель замглавы службы судисполнителей не&nbsp;связана с&nbsp;работой. Что было в&nbsp;записке Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершил национальную инициативу по&nbsp;финансовой грамотности в&nbsp;вузах «Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах
В&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; подвели итоги акции &laquo;Праздник к&nbsp;нам приходит!&raquo; В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
В&nbsp;центре Бишкека демонтируют конструкцию на&nbsp;пересечении Чуй/Абдрахманова В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
16 марта, понедельник
12:00
Экономика Кыргызстана выросла на 8,8 процента. Что ее активно толкает вверх Экономика Кыргызстана выросла на 8,8 процента. Что ее а...
11:53
В ЖК раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию органической продукции
11:42
Россия готова заместить объемы иранского продовольствия для Кыргызстана
11:31
В Бишкеке учреждениям культуры передадут 117 служебных автомобилей
11:26
В ущелье Чункурчак пройдет открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму