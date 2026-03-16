В Чуйской области возбуждено дело по факту жестокого обращения с животными

В Чуйской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, в ночь с 13 на 14 марта, примерно в 1.00, в мессенджере WhatsApp распространилось видео, на котором неизвестные стреляют по бродячим собакам из предмета, похожего на оружие. Инцидент произошел на одной из улиц села Байтик, относящегося к Байтик-Баатырскому айыльному аймаку Аламединского района.

Сообщение зарегистрировано в ОВД Аламединского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 (жестокое обращение с животным) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили лиц, причастных к данному факту. Ими оказались жители села Байтик 2007 года рождения: С.А., О.А., Д.Б. и Т.М.

По предварительным данным следствия, установлено, что указанные подростки, используя пневматическую (воздушную) винтовку, производили выстрелы по бродячим собакам на территории села. При этом происходящее они снимали на мобильный телефон.

В рамках следственных действий автомобиль KIA K5 водворен на штрафную стоянку, пневматическая винтовка изъята.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. По результатам расследования действиям участников будет дана соответствующая юридическая оценка и принято решение в соответствии с законодательством.