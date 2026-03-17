Происшествия

В Кыргызстане большинство жертв сексуальных преступлений — дети

В Кыргызстане в 2025 году зарегистрировано 369 преступлений против половой неприкосновенности, половой свободы и духовно-нравственного здоровья личности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, в структуре преступлений:

  • 137 случаев — изнасилование;
  • 115 — действия сексуального характера с лицами, не достигшими 16 лет;
  • 43 — насильственные действия сексуального характера;
  • 54 — развратные действия;
  • 20 — принуждение к действиям сексуального характера.
Власти КР предлагают ввести пожизненное заключение за сексуальные преступления

Согласно информации прокуратуры, в 77 случаях пострадали женщины, в 286 — дети.

Отдельно отмечены преступления в отношении людей с инвалидностью. Зафиксировано 13 таких случаев, из них 10 — изнасилования и 3 — насильственные действия сексуального характера. При этом восемь преступлений совершены в отношении несовершеннолетних с инвалидностью: семи девочек и одного мальчика.

В главном надзорном органе сообщили, что раскрыто 356 преступлений, однако 598 подобных фактов прошлых лет остаются нераскрытыми.
Материалы по теме
В Токтогуле задержали троих парней, полгода насиловавших 14-летнюю девочку
В Бишкеке мужчина задержан по подозрению в изнасиловании собственной дочери
Изнасилование первоклассника: милиция сообщила об одном задержанном
Трое школьников в Маевке подозреваются в изнасиловании первоклассника
В Ноокате 63-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 10-летней девочки
В Африке мужчина без пениса просидел в тюрьме строгого режима за изнасилование
Женщина обвинила в изнасиловании дочери своего мужа. Комментарий милиции
В Бишкеке женщина заявила, что ее дочь с ДЦП изнасиловал родной отец
Вынесен приговор по действию сексуального характера в отношении мальчика
Девочку, изнасилованную в Барскооне, взяли под защиту активисты и юристы
