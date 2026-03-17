Сын бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мурас вызван на допрос в милицию. Об этом сегодня сообщили собственные источники.

Официального подтверждения пока нет. В МВД информацию не подтвердили.

Ранее на фоне резонансных публикаций и утечек в соцсетях имя Тай-Мураса Ташиева уже фигурировало в обсуждениях, связанных с имущественными вопросами и бизнес-операциями. Сам он ранее публично отрицал обвинения.

Отметим, что в последние дни в Кыргызстане фиксируются вызовы на допрос ряда политиков и близких к ним лиц. В частности, ранее сообщалось, что депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев также вызван в МВД, однако детали дела не раскрываются.

На данный момент неизвестно, в рамках какого дела вызван Тай-Мурас Ташиев и в каком статусе он проходит — свидетеля или другого участника процесса.