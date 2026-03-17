Происшествия

В городе Ош задержан подозреваемый в краже деталей с электроподстанций

В Оше задержан мужчина, подозреваемый в краже оборудования с электроподстанций. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.

По данным милиции, в отдел «Ак-Буура» поступило заявление от предприятия электрических сетей. Сообщалось, что 27 февраля примерно с 11.00 до 12.00 неизвестный вскрыл подстанцию ТП-214 на улице Раззакова и похитил 12 предохранителей мощностью 400 ампер.

В тот же день аналогичная кража произошла на подстанции ТП-3 на улице Салиевой, откуда похищены девять предохранителей типа ПН-2 мощностью 400 ампер.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 14 марта сотрудники милиции задержали подозреваемого — 30-летнего жителя Сулюкты Баткенской области У.Н., 1995 года рождения.

По предварительным данным, он признался, что похищал детали с целью сдачи в пункты приема цветного металла. При задержании в сумке обнаружена часть украденных элементов, которую не успел продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Отмечается, что ранее он уже был судим за грабеж.
